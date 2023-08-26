Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооруженные силы Украины не могут противостоять наступлению Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Никакого контрнаступления реально нет. Посмотрите на всю линию фронта, наоборот есть огромная угроза потери Купянска, Харькова, тоже самое происходит в Марьинке, Лимане, Авдеевке и так далее», — сказал Соскин.

Отмечается, что для ВСУ на фронте складывается тупиковая ситуация, в то время как российская линия обороны оказалась неприступной для украинской армии.

Ранее Соскин в эфире своего YouТube-канала заявил о том, что последние резервы украинских Вооруженных сил несут серьезные потери в боях на Запорожском направлении. Он указал, что последние резервы Вооруженных сил Украины нарвались на прекрасно укрепленную цитадель Российской армии на южном участке фронта и не смогли пережить столкновения высокой интенсивности.

Также Соскин обратил внимание, что киевские власти специально засекретили информацию о потерях, чтобы скрыть катастрофу, к которой привело летнее контрнаступление ВСУ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.