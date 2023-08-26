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На Украине завели уголовное дело из-за столкновения двух самолетов

Госбюро расследований Украины завело уголовное дело из-за столкновения самолетов

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Георгий Зимарев/РИА Новости

Госбюро расследований Украины завело уголовное дело из-за столкновения двух учебно-боевых самолетов Л-39 в Житомирской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Следствие изучит техническое состояние самолетов и соблюдение правил подготовки к полетам.

Ранее сообщалось, что при взлете в аэропорту Иркутска самолет авиакомпании «Сибирь» столкнулся со стаей птиц. Об этом сообщает Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По имеющейся предварительной информации, при разбеге, самолет, выполнявший рейс 6329 из Иркутска в Якутск, столкнулся с птичьей стаей. После столкновения экипаж воздушного судна принял решение прервать взлет и вернуться на стоянку аэропорта.

На борту находились 124 пассажира. В результате инцидента пострадавших нет.

В настоящее время проводится оценка технического состояния самолета.

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.

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