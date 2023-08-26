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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, есть пострадавшие

Мэр Донецка Кулемзин: в результате обстрела города ВСУ ранены две женщины

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Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины Куйбышевского района Донецка пострадали две мирные жительницы. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Куйбышевского района по ул. Спартака ранены женщины 1930 и 1970 годов рождения», — сказано в сообщении.

26 августа представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска за пять часов выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Горловке, а также 40 снарядов калибра 155 мм по Донецку.

До этого Кулемзин заявлял, что Донецк был подвергнут массированному обстрелу. По его данным, в зоне риска оказалась граница между Киевским и Ворошиловским районами. Кроме этого, очевидцы сообщают об осколках возле магазина «Изумруд».

24 августа мэр Донецка говорил, что ВСУ обстреляли остановку в Петровском районе города. Он также уточнял, что в результате взрыва повреждены фасад и остекление центрального входа в магазин. Кроме того, один из снарядов уничтожил автомобиль.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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