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Шольц подтвердил рост расходов Германии на оборону

Шольц: Германия планирует в 2024 году тратить 2% от ВВП на оборону

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Johanna Geron/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что ФРГ собирается в 2024 году тратить 2% от ВВП на оборону. Об этом он сообщил в интервью газете Passauer Neue Presse.

По его словам, оборонный бюджет, вероятно, придется увеличить более чем на €25 млрд. Это произойдет после того, как будут израсходованы средства из нынешнего фонда объемом в 100 млрд евро.

Ранее сообщалось, что правительство Олафа Шольца намерено выполнить амбициозный план по наращиванию расходов Германии на оборону до стандарта НАТО в 2%.

Уточняется, что расходы на оборону планируется увеличить за счет бюджета и специального фонда в €100 млрд.

До этого Reuters писало, что ФРГ отказалась от обязательств в рамках плана НАТО по тратам на оборону.

Как указано в публикации, пункт о ежегодном выделении 2% валового внутреннего продукта (ВВП) на военные нужды «в срочном порядке» исчез из проекта закона о бюджетном финансировании. Данная правка означает, что Берлин сможет и дальше ориентироваться на свои текущие обязательства о трате соответствующего объема средств за 5 лет вместо одного года.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

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