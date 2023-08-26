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Арестович рассказал о потенциальных преимуществах F-16 для ВСУ

Арестович: с помощью F-16 Украина сможет топить корабли в Севастополе

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Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) рассказал, какие преимущества потенциально может дать Вооруженным силам Украины полученные от западных стран истребители F-16. Его слова приводит «Страна.ua».

По его словам, у самолетов есть противокорабельные ракеты, летящие на 220 км.

«Это значит, что мы сможем топить корабли прямо в Севастополе, прямо на рейде. И вообще мы закрываем западную часть Черного моря», — сказал он.

При этом, по его словам, российские Су-35 «видят дальше и стреляют дальше», чем F-16.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что подготовка украинских летчиков на истребителях F-16 займет 6-8 месяцев.

Это означает, что первая группа, которая начала обучение в Дании в этом месяце, будет готова к февралю 2024 года.

По ее словам, украинские летчики имеют высокую мотивацию и хорошо технически подготовлены, поэтому Нидерланды настроены «оптимистично».

До этого сообщалось, что старт обучения украинских летчиков пилотированию на многофункциональных легких истребителях F-16 запланирован на октябрь, тренировки пройдут на территории США.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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