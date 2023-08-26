Глава Минобороны Украины оценил контрнаступление ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины идет согласно плану украинских властей. Об этом заявил глава Министерства обороны страны Алексей Резников, сообщает РБК-Украина.

«Все действительно идет по нашему плану. Этот план также был заранее обсужден с нашими партнерами. И все, кто реально участвует в этом процессе, все об этом знают. Они знают, какова оборона противника, каковы зоны безопасности, где минные поля, где оцеплены танки, где укрепления», — сказал Резников.

При этом он добавил, что украинское контрнаступление это не «голливудский блокбастер».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о провалах контрнаступления войск страны. По словам политика, как докладывают военные, Вооруженные силы Украины постоянно двигаются вперед, понемногу, но «направление правильное».

Как информировала газета The New York Times, западные военные рекомендовали ВСУ сосредоточить свои усилия на южном участке контрнаступления, чтобы достичь стратегических успехов. Главком Валерий Залужный с таким мнением согласился. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.