Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские силы пресекли действия диверсионной группы ВСУ в ДНР

МО РФ: ВС России пресекли попытку прорыва украинской ДРГ в районе Урожайного

close
100%
РИА Новости

Вооруженные силы России пресекли действия украинской ДРГ возле населенного пункта Урожайное в ДНР. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Как утверждает министерство, украинские силы лишились танка, четырех боевых бронемашин, трех автомобилей.

Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) предприняла неудачную попытку пробраться на территорию Брянской области. Нарушителей заметили при пересечении государственной границы в Климовском районе. Однако российские военные вовремя зафиксировали передвижения диверсантов и пресекли их деятельность.

16 августа украинские диверсанты также попытались попасть на территорию Брянской области. Группа состояла из шести человек. Однако их деятельность пресекли подразделения Министерства обороны РФ и сотрудники пограничного управления ФСБ по области.

За день до этого подразделения Министерства обороны РФ помешали другой украинской ДРГ пробраться в приграничный регион. Нарушителей остановили в районе села Курковичи, где в результате атаки было повреждено сельскохозяйственное предприятие.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях