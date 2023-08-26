Вооруженные силы России пресекли действия украинской ДРГ возле населенного пункта Урожайное в ДНР. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Как утверждает министерство, украинские силы лишились танка, четырех боевых бронемашин, трех автомобилей.

Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) предприняла неудачную попытку пробраться на территорию Брянской области. Нарушителей заметили при пересечении государственной границы в Климовском районе. Однако российские военные вовремя зафиксировали передвижения диверсантов и пресекли их деятельность.

16 августа украинские диверсанты также попытались попасть на территорию Брянской области. Группа состояла из шести человек. Однако их деятельность пресекли подразделения Министерства обороны РФ и сотрудники пограничного управления ФСБ по области.

За день до этого подразделения Министерства обороны РФ помешали другой украинской ДРГ пробраться в приграничный регион. Нарушителей остановили в районе села Курковичи, где в результате атаки было повреждено сельскохозяйственное предприятие.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.