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Британская газета сообщила о «перезагрузке» стратегии ВСУ в контрнаступлении при содействии НАТО

Guardian: Залужный тайно встретился с генералами НАТО из-за провала наступления

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Генералам Североатлантического альянса удалось убедить Украину поменять стратегию борьбы на фоне замедлившегося контрнаступления, заявили источники в военных силах. Об этом сообщает издание The Guardian.

Согласно информации СМИ, на прошлой неделе состоялась встреча между некоторыми высокопоставленными членами командования НАТО, включая командующего силами США в Европе, генерала Кристофера Каволи и британского адмирала сэра Энтони Радакина. Среди участников переговоров, предположительно, был главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный. Сбор был на польско-украинской границе.

«Целью пятичасовой встречи было помочь перезагрузить военную стратегию Украины. Главным вопросом обсуждения были действия, которые могли помочь с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины...» — добавили в газете.

Также стороны обсудили вопросы, касающиеся долгосрочной стратегии наступления и действий боевых сил Украины.

По итогам проведенных обсуждений стратегия Украины была изменена, подчеркнули собеседники СМИ.

«Вы можете видеть, что они концентрируются на запорожском фронте», — говорится в сообщении.

До этого в США оценили эффективность поставок на Украину истребителей F-16.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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