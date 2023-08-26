Российские военные рассказали об уничтоженном беспилотнике

В Министерстве обороны России заявили, что днем 26 августа была пресечена попытка украинской стороны осуществить террористическую атаку беспилотного летательного аппарата по объектам, расположенным на территории России. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

«26 августа около 14.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в Минобороны России.

Поясняется, что благодаря дежурным средствам ПВО украинский беспилотник получилось уничтожить над территорией Белгородской области.

До этого стало известно, что российская ПВО за сутки перехватила 12 снарядов РСЗО HIMARS, сбила 37 дронов ВСУ.

Также Минобороны сообщило об уничтожении украинских дронов и САУ «Гвоздика» в Донецкой народной республике. При помощи зенитного ракетного комплекса «Оса» были сбиты два беспилотника самолетного типа «Фурия».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.