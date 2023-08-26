Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МО РФ: российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении за сутки

МО РФ: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 225 бойцов

Подразделения «южной» группировки российских войск отразили за минувшие сутки шесть атак штурмовых групп Воруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, в районах населенных пунктов Миньковка, Клещеевка и Красногоровка в Донецкой народной республике (ДНР) ВСУ потеряли до 225 человек, а также три боевые бронемашины, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Нетайлово в ДНР был уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады украинских ВС, уточнили в министерстве.

По последним данным российского Минобороны, с начала спецоперации на Украине было уничтожено 464 самолета и 246 вертолета ВСУ, 11 513 танков, 433 ЗРК и др.

Накануне в МО сообщили, что российские силы отразили три атаки ВСУ, в результате украинские подразделения потеряли за сутки до 260 военнослужащих.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях