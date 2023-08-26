Подразделения «южной» группировки российских войск отразили за минувшие сутки шесть атак штурмовых групп Воруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, в районах населенных пунктов Миньковка, Клещеевка и Красногоровка в Донецкой народной республике (ДНР) ВСУ потеряли до 225 человек, а также три боевые бронемашины, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Нетайлово в ДНР был уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады украинских ВС, уточнили в министерстве.

По последним данным российского Минобороны, с начала спецоперации на Украине было уничтожено 464 самолета и 246 вертолета ВСУ, 11 513 танков, 433 ЗРК и др.

Накануне в МО сообщили, что российские силы отразили три атаки ВСУ, в результате украинские подразделения потеряли за сутки до 260 военнослужащих.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.