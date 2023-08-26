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Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

МО РФ: российские силы улучшили положение на Купянском направлении

Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил России на Купянском направлении при поддержке боевых самолетов и артиллерии улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в течение суток российские войска отразили пять атак штурмовых отрядов 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское, Райгородка и Новоегоровка Луганской народной республики.

В течение суток на Купянском направлении ВСУ потеряли до 50 бойцов, а также четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Krab» производства Польши, две гаубицы Д-20.

Также в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российские военные уничтожили полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ.

В этот же день офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщил ТАСС, что штурмовые подразделения группировки захватили три опорных пункта Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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