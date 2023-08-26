Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил России на Купянском направлении при поддержке боевых самолетов и артиллерии улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в течение суток российские войска отразили пять атак штурмовых отрядов 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское, Райгородка и Новоегоровка Луганской народной республики.

В течение суток на Купянском направлении ВСУ потеряли до 50 бойцов, а также четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Krab» производства Польши, две гаубицы Д-20.

Также в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российские военные уничтожили полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны ВСУ.

В этот же день офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщил ТАСС, что штурмовые подразделения группировки захватили три опорных пункта Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

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