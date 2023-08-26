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На Украине объявлена воздушная тревога

В семи областях Украины объявлена воздушная тревога

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Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях.

Первое сообщение о тревоге поступило в 13:37 по московскому времени, и в течение трех минут предупреждение распространилось на все перечисленные регионы.

До этого сообщалось, что в подконтрольных властям Украины районах Запорожской области произошла серия взрывов.

За несколько минут до этого была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях, а также в подконтрольных киевским властям районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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Операция на Украине
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