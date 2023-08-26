Медведев оценил ситуацию с конфликтом на Украине

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что конфликт на Украине — это экзистенциальный конфликт, ставший проблемой уже «планетарного масштаба». Об этом сообщает ТАСС.

«[В конфликте на Украине] США зарабатывают, Европа теряет, весь мир находится в напряжении. Если ситуацию рассматривать в этой проекции, то в известной степени это превращает подобного рода конфликт в конфликт планетарного масштаба...» — обратил внимание российский политик.

По его словам, происходящее на Украине уже можно назвать «конфликтом миров», на такую версию указывают политические деятели и политологи.

Как обращает внимание Медведев, мировой масштаб украинского кризиса в текущей ситуации «не видят европейцы, и не хотят с этим считаться американцы».

До этого Медведев утверждал, что специальная военной операция стала защитой России от агрессии Украины и Запада. Он подчеркивал, что по всем возможным направлениям постепенно осуществлялась подготовка к масштабной агрессии против РФ.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.