ВСУ выпустили 46 снарядов по ДНР

Вооруженные силы Украины за пять часов выпустили 6 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, а также 40 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку. Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Отмечается, что обстрел по Горловке произошел в промежутке с 10:15 по 10:20 по московскому времени.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что город был подвергнут массированному обстрелу. По его данным, в зоне риска оказалась граница между Киевским и Ворошиловским районами. Кроме этого, очевидцы сообщают об осколках возле магазина «Изумруд».

Позже в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что ВСУ выпустили по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.