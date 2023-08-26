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Балицкий сообщил о попытке ВСУ атаковать на Запорожском направлении

Балицкий: ВСУ пытались атаковать под Запорожьем, отброшены с потерями

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что штурмовые группы Вооруженных сил Украины, состоящие из 20 человек, были отброшены обратно при попытке атаковать российские подразделения на Запорожском направлении.

По его словам, украинские штурмовики вышли на позиции российских подразделений. В ходе стрелкового боя ВСУ потеряли половину состава и вернулись на ранее занимаемые позиции.

В общей сложности, как сообщил Балицкий, за прошедшую ночь потери Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении составили 86 бойцов, шесть артиллерийских орудий, четыре беспилотных летательных аппарата, одна боевая машина США Bradley.

Накануне Министерство обороны России сообщало, что украинские войска потеряли до 110 бойцов на Запорожском направлении в течение суток.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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