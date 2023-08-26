ВСУ обстреляли снарядами «Град» поселок в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины обстреляли снарядами «Град» поселок Уразово Валуйского городского округа.

По его словам, кассетные боеприпасы попали по частным жилым домам и на территорию сельскохозяйственного магазина.

По предварительным данным, пострадали четыре человека: трое мужчин и одна женщина. У всех них диагностированы осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в Валуйскую центральную районную больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, уточнил Гладков.

Также губернатор сообщил, что снаряды повредили несколько жилых домов и автомобилей. Оперативные и аварийные службы прибыли на место ЧП, продолжается подомовой обход территории.

В этот же день Министерство обороны РФ сообщило, что Киев попытался атаковать объекты на территории России при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа, но ПВО не допустили этого.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.