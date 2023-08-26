В США заявили, что Киев не применял американскую технику при атаках на Россию

Трансграничные атаки Украины на Россию осуществляются без использования американской техники, пишет газета New York Times.

«Американские чиновники заявили, что трансграничные удары не наносятся с использованием американской техники», — говорится в публикации, при этом не уточняется, о каких именно ударах идет речь.

Анонимные источники среди должностных лиц США утверждают, что атаки украинских беспилотников на российской территории направлены на поддержание морального духа украинских граждан из-за «медленного» хода контрнаступления.

В ночь на 26 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Позже информацию подтвердило российское Минобороны.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.