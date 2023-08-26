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В США заявили, что Киев не применял американскую технику при атаках на Россию

NYT: Украина не применяла американскую технику для ударов по России

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Трансграничные атаки Украины на Россию осуществляются без использования американской техники, пишет газета New York Times.

«Американские чиновники заявили, что трансграничные удары не наносятся с использованием американской техники», — говорится в публикации, при этом не уточняется, о каких именно ударах идет речь.

Анонимные источники среди должностных лиц США утверждают, что атаки украинских беспилотников на российской территории направлены на поддержание морального духа украинских граждан из-за «медленного» хода контрнаступления.

В ночь на 26 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Позже информацию подтвердило российское Минобороны.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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