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В подконтрольных Украине районах Запорожской области произошли взрывы

ТСН: в подконтрольных Киеву районах Запорожской области произошла серия взрывов

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Shutterstock

В подконтрольных властям Украины районах Запорожской области произошла серия взрывов, передает украинский телеканал ТСН.

За несколько минут до этого была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях, а также в подконтрольных киевским властям районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

До этого в Одессе была слышна серия взрывов. Украинский телеканал ТСН сообщал, что власти традиционно объясняют это работой средств противовоздушной обороны (ПВО).

Согласно имеющейся информации, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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