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Совет нацбезопасности Украины допустил дополнительный призыв в ряды ВСУ

Секретарь СНБО Украины Данилов допустил дополнительный призыв в ряды ВСУ

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Global Look Press

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что может быть объявлен дополнительный призыв в ряды вооруженных сил страны. Об этом сообщает «Украинское радио».

По словам Данилова, не следует ожидать изменений в мобилизации, которая началась 24 февраля 2022 года и не прекращалась.

«Мы спокойно это делаем. Уже отработан не первый этап мобилизации, шумиху не надо поднимать, потому что все идет по плану», — заявил секретарь СНБО.

Он также указал, что может быть дополнительный призыв.

«Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв», — сказал Данилов.

По его словам, это не значит, что процесс будет выходить за пределы, которые украинские власти утвердили 24 февраля прошлого года.

Секретарь СНБО добавил, что мобилизация проводится по установленному плану, не превышая его.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что в парламенте были зарегистрированы законопроекты, в которых предлагается в рамках справедливой мобилизации призывать на службу в армию депутатов, чиновников и государственных служащих.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское военное командование собирается мобилизовать больше людей.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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