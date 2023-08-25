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Экс-разведчик США спрогнозировал потерю Купянска и Харькова Украиной

Экс-разведчик ВС США заявил, что Украина может потерять Купянск и Харьков

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять Харьков и Купянск из-за того, что Вооруженные силы страны не могут держать оборону. Об этом он сообщил в эфире Dialogue works.

«Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков», — сказал Риттер.

Ранее Риттер заявил на Youtube-канале Redacted, что нежелание президента Украины Владимира Зеленского признать поражение страны в конфликте с Россией приведет к разгрому ВСУ. Он добавил, что потери среди украинских военных растут с каждым днем.

До этого экс-разведчик США предположил, что российская армия возьмет Одессу под свой контроль после отступления Вооруженных сил Украины. По его словам, в скором времени украинские солдаты могут «спрятаться за Днепр». В тот же момент российские войска поймут, что фронт устоялся, и направятся к Одессе, подчеркнул Риттер.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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