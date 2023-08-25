Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Два истребителя международной коалиции пролетели опасно близко к Су-35 ВКС РФ в Сирии

ЦПВС: два F-35 пролетели в опасной близости с Су-35 ВКС РФ в небе над Сирией

close
100%
US Air Force

Два истребителя международной коалиции F-35 Lightning II допустили опасное сближение с российским самолетом Су-35. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, слова которого приводит пресс-служба МО РФ.

«25 августа с 09:32 в районе Эт-Танф на высоте около 6 500 метров пара истребителей F-35 коалиции допустила опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии», — сказал Кулить.

Он также отметил, что российский летчик показал профессионализм и оперативно принял меры, чтобы избежать столкновения.

Ранее Кулить заявил, что ВВС Израиля с помощью двух истребителей F-16 совершили атаку по окрестностям Дамаска в Сирии. Кулить также добавил, что в результате авиаудара ранения получил один сирийский военный.

19 июля министерство обороны Сирийской Арабской Республики заявляло, что средства противовоздушной обороны сбили большинство израильских ракет, которые были выпущены по объектам в окрестностях Дамаска, двое сирийских военных получили ранения.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях