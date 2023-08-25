Два истребителя международной коалиции пролетели опасно близко к Су-35 ВКС РФ в Сирии

Два истребителя международной коалиции F-35 Lightning II допустили опасное сближение с российским самолетом Су-35. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, слова которого приводит пресс-служба МО РФ.

«25 августа с 09:32 в районе Эт-Танф на высоте около 6 500 метров пара истребителей F-35 коалиции допустила опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии», — сказал Кулить.

Он также отметил, что российский летчик показал профессионализм и оперативно принял меры, чтобы избежать столкновения.

Ранее Кулить заявил, что ВВС Израиля с помощью двух истребителей F-16 совершили атаку по окрестностям Дамаска в Сирии. Кулить также добавил, что в результате авиаудара ранения получил один сирийский военный.

19 июля министерство обороны Сирийской Арабской Республики заявляло, что средства противовоздушной обороны сбили большинство израильских ракет, которые были выпущены по объектам в окрестностях Дамаска, двое сирийских военных получили ранения.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.