Воздушная тревога объявлена по всей Украине в третий раз за день

Сигналы воздушной тревоги прозвучали на всей территории Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

Изначально сигналы тревоги прозвучали в Киеве, а затем распространились на остальные регионы страны.

Тревога объявляется на Украине в третий раз за сегодняшний день.

До этого в Одессе была слышна серия взрывов. Украинский телеканал ТСН сообщал, что власти традиционно объясняют это работой средств противовоздушной обороны. В нескольких регионах страны была объявлена воздушная тревога.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».