Во всех областях Украины второй раз за день звучит воздушная тревога

Воздушную тревогу второй раз за день объявили во всех регионах Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

По данным карты онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, сигнал тревоги раздался во всех областях республики почти одновременно.

Согласно карте, сигналы тревоги слышны в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях. Эти регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.

Нескольким часами ранее по всей Украине уже объявляли воздушную тревогу, но впоследствии отменили. Как писала украинская газета Klymenko Time, причиной сигналов тревоги стал взлет истребителя МиГ-31К, который потенциально несет сверхзвуковую ракету «Кинжал».

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