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Во всех областях Украины второй раз за день звучит воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины второй раз за день

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Воздушную тревогу второй раз за день объявили во всех регионах Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

По данным карты онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, сигнал тревоги раздался во всех областях республики почти одновременно.

Согласно карте, сигналы тревоги слышны в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях. Эти регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.

Нескольким часами ранее по всей Украине уже объявляли воздушную тревогу, но впоследствии отменили. Как писала украинская газета Klymenko Time, причиной сигналов тревоги стал взлет истребителя МиГ-31К, который потенциально несет сверхзвуковую ракету «Кинжал».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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