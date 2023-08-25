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Движение ХАМАС готовится к полномасштабной войне с Израилем

Палестинское движение ХАМАС готовится к полномасштабной войне с Израилем

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что оно готово развернуть полномасштабные боевые действия против Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сопротивление готово к полномасштабной войне. Израиль потерпит беспрецедентное поражение», — сказал аль-Арури.

Он также отметил, что данная инициатива обсуждается «за закрытыми дверями».

Ранее сообщалось, что командование армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявило о завершении операции в Дженине и выводе израильских подразделений.

В начале июня армия Израиля сообщила о перестрелке в районе границы с Египтом. Также сообщалось, что военные Вооруженных сил Израиля вечером 14 мая нанесли удары по двум военным постам палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Атака стала ответом на произведенный ранее ракетный обстрел территории еврейского государства.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва выступает за деэскалацию напряженности и переговоры между Израилем и Палестиной в связи с ситуацией в Дженине. 4 июля состоялся телефонный разговор спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова с членом политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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