По всей Украине звучит воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинская газета Klymenko Time со ссылкой на официальный ресурс по оповещению населения.

«Тревога уже по всей Украине», — указывается в материале.

Согласно информации издания, причиной сигналов тревоги стал взлет истребителя МиГ-31К, который потенциально несет сверхзвуковую ракету «Кинжал».

По данным издания, сигналы тревоги слышны в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях.

Утром 25 августа в Одессе раздались взрывы, после этого воздушную тревогу отменили.

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