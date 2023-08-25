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По всей Украине звучит воздушная тревога

Сигналы воздушной тревоги сработали во всех областях Украины

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинская газета Klymenko Time со ссылкой на официальный ресурс по оповещению населения.

«Тревога уже по всей Украине», — указывается в материале.

Согласно информации издания, причиной сигналов тревоги стал взлет истребителя МиГ-31К, который потенциально несет сверхзвуковую ракету «Кинжал».

По данным издания, сигналы тревоги слышны в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях.

Утром 25 августа в Одессе раздались взрывы, после этого воздушную тревогу отменили.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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