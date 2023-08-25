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Цеков рассказал, как в Крыму относятся к атакам украинских беспилотников

Сенатор Цеков: в Крыму не боятся атак украинских беспилотников

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Shutterstock

Атакуя беспилотниками российские территории, противник хочет посеять панику среди гражданского населения, однако, несмотря ни на что, жители Крыма чувствуют себя спокойно. Об этом в эфире НСН заявил член Совета Федерации от республики Сергей Цеков, комментируя налет 42 украинских дронов на полуостров.

«По количеству — да, массированный удар, сегодня было больше всего беспилотников. А результат известен, то есть они не достигли никаких результатов. Если говорить о наших настроениях в Крыму, они спокойные, мы к этому привыкли. Мы уверены, что уровень защищенности Крыма повышается», — подчеркнул Цеков.

Он добавил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) все равно, куда запускать дроны — по военным или по гражданским объектам. При этом, по его словам, все российские средства защиты и системы ПВО работают эффективно.

О поражении 42 беспилотников ВСУ, атаковавших Крым, утром 25 августа сообщило Минобороны России. В оборонном ведомстве отметили, что девять дронов были уничтожены над территорией полуострова, 33 подавлены средствами РЭБ.

Ранее над Белгородской областью сбили украинский беспилотник.

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