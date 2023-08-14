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На форуме «Армия-2023» представили новейшую кассетную ракету

Новейшую кассетную ракету С-8КЛ представили на форуме «Армия-2023»

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Алексей Майшев/РИА Новости

«Институт прикладной физики» (ИПФ) впервые представил на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» новейшую неуправляемую авиационную ракету (НАР) с кассетной боевой частью С-8КЛ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу института.

Как заявили в пресс-службе, у этой ракеты есть кассетная боевая часть, которая наполнена кумулятивно-осколочными боевыми элементами.

«Здесь их 24. Это новая разработка», — сказали в институте.

Там указали, что в конце прошлого года ей присвоили литеру «О». Эта литера означает, что опытные образцы изготовлены, предварительно испытаны и доработаны по результатам предварительных испытаний перед проведением приемочных испытаний. То есть были завершены предварительные испытания опытного образца или опытной партии.

Как отметили в ИПФ, новинка находится на завершающей стадии испытаний.

Новый боеприпас может применяться со всех основных типов вертолетов и самолетов армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации ВКС России. Он может запускаться из стандартных блоков НАР, а также из интеллектуальных блоков Б-8В10-УВ разработки «Заслон».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что на форуме «Армия-2023» свою продукцию представили 82 зарубежные компании.

Международный форум «Армия-2023» проходит в период с 14 по 20 августа в подмосковном городе Кубинка. Организатором мероприятия выступает Минобороны РФ.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.

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