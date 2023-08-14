Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-разведчик США заявил, что ВС РФ за несколько месяцев подавили ПВО Patriot

Экс-разведчик США Риттер: Россия уничтожила много ЗРК Patriot на Украине

close
100%
Global Look Press

Российские части всего за несколько месяцев подавили имеющиеся в распоряжении ВСУ западные системы противовоздушной обороны. С таким заявлением выступил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

«Украинская ПВО была серьезно подавлена. Я имею в виду, она была уничтожена», — отметил офицер.

По его словам, российские солдаты начали успешную кампанию по ликвидации этих систем несколько месяцев назад. За это время они обнаружили и подорвали достаточное число западных установок ПВО.

Риттер уточнил, что украинцы не любят говорить о том, что ВС России за последнее время уничтожили много ЗРК Patriot.

9 августа стало известно, что Германия направила Украине пусковые установки ЗРК Patriot. Кроме того, ФРГ передала для ВСУ 10 вездеходов Bandvagn 206, 6 705 дымовых снарядов, материал для обезвреживания взрывоопасных предметов, пять машин погранслужбы и беспилотники.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях