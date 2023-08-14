Минобороны РФ показало кадры уничтожения батареи С-300 ВСУ

Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлено уничтожение батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области.

По данным ведомства, батарея была уничтожена в районе населенного пункта Зеленый Гай.

На кадрах видно, что пусковые установки ЗРК находятся недалеко от населенного пункта. После их поражения произошла детонация боеприпасов.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские военные лишили Украину средств противовоздушной обороны (ПВО), что привело к большим потерям в личном составе ВСУ.

До этого британская газета The Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного источника в Вооруженных силах Украины писала, что от ударов российских ракет украинскую столицу обороняет самая мощная система противовоздушной обороны (ПВО) во всем мире.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.