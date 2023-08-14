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В новый пакет американской помощи Украине вошли снаряды для Patriot и HIMARS

Блинкен: в новый пакет помощи Украине вошли боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS

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Lockheed Martin

В новый пакет американской военной помощи Украине на сумму порядка $200 млн вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Этот пакет, оценивающийся в $200 млн», — уточнили в распространенном Блинкеном письменном заявлении.

В новый транш включили снаряды для систем противовоздушной обороны (ПВО), в том числе для ЗРК Patriot, артиллеристские боеприпасы, противотанковые средства, оборудование для разминирования. Кроме того, в перечне ракеты для систем залпового огня HIMARS и противотанковых комплексов Javelin.

14 августа стало известно, что США выделили дополнительную военную помощь Украине из средств, которые остались после бухгалтерской ошибки Министерства обороны США.

Накануне в Евросоюзе рассказали, сколько финансовой помощи в общей сложности ЕС направил Украине. В совокупности поддержка Киева достигла €20 млрд с февраля 2022 года.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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