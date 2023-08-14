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США выделили дополнительную военную помощь Украине

Госдеп: CША выделили дополнительную военную помощь Украине в размере $200 млн

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Kacper Pempel/Reuters

США выделили Украине дополнительную военную помощь в размере $200 млн. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.

Дополнительная помощь включает в себя боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерии, противотанковые средства, оборудование разминирования.

Отмечается, что пакет дополнительной помощи поступает из денег, которые остались после бухгалтерской ошибки Министерства обороны США.

8 августа агентство Reuters сообщило, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн из средств, которые ранее были выделены из-за бухгалтерской ошибки.

В мае стало известно, что Пентагон переоценил стоимость отправленной на Украину военной техники на $3 млрд из-за бухгалтерской ошибки.

Также сообщалось, что Украина в июле получила более $5 млрд помощи.

Ранее на Украине сообщили о взрыве в Киеве.

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