Российские военные впервые в ходе специальной военной операции (СВО) уничтожили испанский самоходный миномет Alacran. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) удалось лишить миномета на Херсонском направлении в результате огневого поражения, которое нанесли российские военные.

Кроме того, солдаты ВС России уничтожили на Запорожском направлении американскую артиллерийскую систему М777, сделанную во Франции самоходную артиллерийскую установку Cezar и ее польский аналог — Krab.

Всего за сутки российские средства ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и сбили 28 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, под Харьковом и в Запорожье.

Всего с начала проведения СВО украинские части лишились 458 самолетов, 246 вертолетов, 5736 БПЛА, 430 зенитных ракетных комплексов и 11 291 танка.

14 августа ВС России нанесли удар по местам производства безэкипажных катеров ВСУ.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.