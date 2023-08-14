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Норвегия готовится передать Украине противодронную систему за $70,8 млн

Норвегия анонсировала передачу Украине антидроновой системы за $70,8 млн

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Global Look Press

Норвегия поставит на Украину новую систему для борьбы с беспилотниками, стоимость которой оценивается в 740 миллионов норвежских крон ($70,8 миллиона). Об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны.

Как указано в сообщении, контракт на передачу Киеву недавно разработанной установки получила компания Kongsberg Defence & Aerospace. Она является одним из трех бизнес-подразделений технологической корпорации Kongsberg Gruppen.

«Поставка противодронной системы финансируется через возглавляемый Великобританией Международный фонд для Украины (IFU), в котором Норвегия является крупным партнером», — говорится на сайте норвежского правительства.

При этом министр обороны королевства Бьорна Арильда Грама подчеркнул, что реализация данной инициативы сыграет важную роль «в сопротивлении российской агрессии» и позволит сохранить жизни множества украинцев.

До этого депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт не исключил, что в скором времени Берлин согласиться передать Киеву дальнобойные крылаты ракеты Taurus. По его словам, сейчас в немецком правительстве идут дискуссии о возможности поставок снарядов.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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