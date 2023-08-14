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В Британии высоко оценили поражающую способность «Корнетов» против Leopard

UnHerd: немецкие Leopard уничтожают «Корнетами» российские охотники за танками

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Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Российские установки «Корнет» с двойной боеголовкой успешно уничтожают украинские танки Leopard. К такому выводу пришел обозреватель UnHerd Эдвард Луттвак.

По его словам, боевые машины Leopard стали «добычей» охотников за танками, вооруженных ракетами «Корнет». Среди преимуществ российского оружия перед американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin военный аналитик назвал простоту, универсальность и дешевизну.

«Корнет» очень эффективен со своей двойной боеголовкой, которая пробивает реактивную броню», — написал колумнист.

Он напомнил, что когда началось «широко разрекламированное наступление» украинской армии, российский «Корнет» показал свои возможности, уничтожив «несколько драгоценных для украинцев» Leopard.

По мнению Луттвака, на исход контрнаступления ВСУ также оказала влияние мощная серия оборонительных укреплений, которую возвели российские инженеры по всей линии фронта в тысячу километров.

13 августа Forbes раскрыл проблему танков Leopard 1, предназначенных ВСУ.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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