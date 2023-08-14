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В Минобороны России рассказали о ситуации на Краснолиманском направлении

МО: на Краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ, уничтожено 90 военных

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», а также армейская авиация и огонь артиллерии за сутки смогли отразить две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Червоная Диброва в Луганской народной республике.

«Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа», — сказал он.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские войска поразили батарею зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в Николаевской области.

Кроме того, Игорь Конашенков проинформировал, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили шесть атак украинских военных в районах Белогоровки в ЛНР, Водяного, Красногоровки и Невельском в ДНР.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Операция на Украине
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