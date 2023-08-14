Российский истребитель подняли над Баренцевым морем для защиты госграниц

Министерство обороны России сообщает, что российский истребитель МиГ-29 был поднят в небо над Баренцевым морем в результате обнаружения приближающегося с государственной границе воздушной цели.

Уточняется, что это был самолет из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель у российской границы как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.

При приближении истребителя МиГ-29 иностранный самолет выполнил разворот от российской госграницы, нарушения ее пределов не было допущено.

В Минобороны подчеркнули, что полет российского истребителя осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования неба над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранными самолетами.

В этот же день сообщалось, что истребители Военно-воздушных сил Дании поднялись в небо в ночь на 14 августа для сопровождения двух российских самолетов над Северным морем.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.