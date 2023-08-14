В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли на Купянском направлении до 65 военных

Министерство обороны России сообщило, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении составили до 65 военнослужащих.

Также были подбиты три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000, две самоходные артиллерийские установки Krab, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Также Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ при поддержке авиации и артиллерии на Купянском направлении успешно отразили шесть атак и контратак украинских войск.

Накануне Минобороны также сообщало об отражении шести атак ВСУ на Купянском направлении. По данным министерства, контратаки были отражены в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР, а также под Синьковкой и Маньковкой в Харьковской области. Сообщается, что потери ВСУ составили до 60 бойцов, четыре бронемобиля, два авто и одна РЛС.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.