Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли на Купянском направлении до 65 военных

Минобороны России: ВСУ потеряли на Купянском направлении до 65 военных

Министерство обороны России сообщило, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении составили до 65 военнослужащих.

Также были подбиты три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000, две самоходные артиллерийские установки Krab, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Также Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ при поддержке авиации и артиллерии на Купянском направлении успешно отразили шесть атак и контратак украинских войск.

Накануне Минобороны также сообщало об отражении шести атак ВСУ на Купянском направлении. По данным министерства, контратаки были отражены в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР, а также под Синьковкой и Маньковкой в Харьковской области. Сообщается, что потери ВСУ составили до 60 бойцов, четыре бронемобиля, два авто и одна РЛС.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях