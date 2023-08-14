Минобороны заявило об отражении шести атак ВСУ на Купянском направлении

Министерство обороны России сообщает, что подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ при поддержке авиации и артиллерии на Купянском направлении успешно отразили шесть атак и контратак украинских войск.

Отмечается, что бои произошли в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Першотравневое, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.

Накануне Минобороны сообщало об отражении шести атак ВСУ на Купянском направлении.

С начала месяца Министерство обороны РФ сообщает об успехах на Купянском направлении Харьковской области. 3 августа Минобороны сообщило, что штурмовые отряды российской группировки «Запад» заняли более выгодные позиции у населенных пунктов Ольшана, Першотравневое Харьковской области и Куземовка в ЛНР. Спустя несколько дней ведомство отчиталось о захвате семи опорных пунктов и девяти наблюдательных постов украинских войск в этом районе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.