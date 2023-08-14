Российские военные взяли в плен шестерых десантников ВСУ в ЛНР

Военнослужащие 2-го армейского корпуса Вооруженных сил России под населенным пунктом Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР) взяли в плен шестерых украинских десантников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на группу военно-гражданского взаимодействия корпуса.

«В районе Белогоровки взяты в плен шестеро бойцов из 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины», — отметил собеседник агентства.

12 августа сообщалось, что шесть российских военных, отражая атаку ВСУ в районе Старомайорска в Донецкой народной республике (ДНР), обратили в бегство отряд из 30 солдат ВСУ.

До этого сообщалось, что трое мобилизованных украинских солдат переплыли через Днепр на подконтрольную Российской Федерации территорию Херсонской области, после чего сдались в плен.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине.

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Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.