Российские самолеты оснастят ракетами класса «воздух-воздух» РВВ-МД

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу поручил в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-МД, которую на форуме «Армия-2023» представляет предприятие «Курганприбор». Об этом сообщает РИА Новости.

«Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернете производство данного изделия», — сказал министр, обращаясь к гендиректору компании Федору Колосовникову.

Директор в свою очередь заверил министра, что приложит все усилия для выполнения этого задания.

РВВ-МД — это ракета малой дальности и ближнего высокоманевренного воздушного боя.

Во время этого же мероприятия Шойгу заявил, что разрекламированная техника Запада в боевых условиях оказалась далеко не безупречной, в то время как российское вооружение показывает свою надежность и эффективность.

До этого сообщалось, что атомные подлодки «Ясень» вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.