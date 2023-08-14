На Украине ужесточат контроль над выездом военнообязанных

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил в беседе с изданием «Украинская правда», что в стране ужесточат контроль над выездом военнообязанных.

По его словам, для этого Госпогранслужба и Министерство обороны начинают информационный обмен между базами данных погранслужбы и единым государственным реестром призывников и военнообязанных. Как заявил Демченко, такой обмен будет производиться, чтобы «исключить попытки незаконного пересечения границы, в том числе с использованием поддельных документов».

Он пояснил, что сейчас для проверки документов пограничники связываются по телефону с конкретными военкоматами, которые выдавали соответствующие документы.

«Вскоре это можно будет делать практически в режиме онлайн через информационный обмен <...> относительно конкретных лиц», — отметил Демченко.

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