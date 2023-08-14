США поставят Тайваню разведывательные дроны MQ-9A

Власти США в рамках пакета военной помощи Тайваню объемом $345 млн передадут ему четыре разведывательных беспилотника MQ-9A. Об этом пишет Focus Taiwan со ссылкой на источники.

Точные сроки поставок пока неизвестны, так как американские специалисты сейчас демонтируют с дронов наиболее передовое оборудование. Также в пакет помощи войдут программы обучения и боеприпасы.

Министерство обороны Тайваня не стало комментировать данную информацию.

13 августа представитель МИД КНР назвал поддержку США администрации в Тайпее и их стремление противопоставить Тайвань Китаю основной причиной напряженности в Тайваньском проливе. Заявление стало комментарием к транзитному визиту президента Тайваня Лай Циндэ в Нью-Йорк по пути на инаугурацию президента Парагвая.

Также в МИД Китая заявляли, что Вашингтон должен немедленно изменить подход к Тайваню.

Ранее Китай выпустил фильм о возможной атаке на Тайвань.