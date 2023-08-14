Губернатор Белгородской области показал последствия атаки беспилотника

В результате работы системы противовоздушной обороны над Белгородским районом Белгородской области произошло падение фрагментов беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, никто не пострадал, но фрагменты устройства пробили кровлю частного жилого дома. На месте работают оперативные службы.

В этот же день, как сообщал Гладков, в Белгородском районе сработала система ПВО, были сбиты две воздушные цели в районе села Пушкарное.

Также губернатор сообщал, что десятилетняя девочка получила ранения в результате атаки украинского беспилотника на Белгород, которая произошла 13 августа. Из-за взрыва в пяти квартирах были выбиты окна и сломаны кондиционеры, повреждения получили 16 автомобилей и одно хозяйственное строение.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.