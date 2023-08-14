Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Губернатор Белгородской области показал последствия атаки беспилотника

Гладков показал пробитую крышу дома в результате падения дрона под Белгородом

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В результате работы системы противовоздушной обороны над Белгородским районом Белгородской области произошло падение фрагментов беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, никто не пострадал, но фрагменты устройства пробили кровлю частного жилого дома. На месте работают оперативные службы.

В этот же день, как сообщал Гладков, в Белгородском районе сработала система ПВО, были сбиты две воздушные цели в районе села Пушкарное.

Также губернатор сообщал, что десятилетняя девочка получила ранения в результате атаки украинского беспилотника на Белгород, которая произошла 13 августа. Из-за взрыва в пяти квартирах были выбиты окна и сломаны кондиционеры, повреждения получили 16 автомобилей и одно хозяйственное строение.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях