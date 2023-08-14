В Politico назвали причину, по которой правительство Шольца не отправит Украине Taurus

Эксперты считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не намерен поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, беспокоясь за стабильность правящей коалиции. Об этом сообщает Politico.

Эксперты отметили, что на фоне снижения рейтинга правительства Шольца нежелание отправлять новые виды вооружений Украине стало одним из редких широко одобряемых аспектов его политики.

«По совершенно непонятным здравому смыслу причинам многие немцы (и их политические лидеры) обеспокоены тем, что отправка Taurus может сделать страну активным участником конфликта в глазах президента России Владимира Путина. Можно спросить, почему этот риск должен относиться к крылатым ракетам, а не к основным боевым танкам. Краткий ответ: Не спрашивайте!» — прокомментировали эту ситуацию в издании.

До этого посол Украины в Германии сравнил ограничение ударов Taurus по России с запретом бить пенальти в футболе.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.