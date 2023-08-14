«Ростех» увеличит производство дронов-камикадзе «Ланцет»

Госкорпорация «Ростех» намерена в несколько раз увеличить производство применяемых в зоне специальной военной операции дронов-камикадзе «Ланцет». Об этом заявил первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков на форуме «Армия-2023» в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, «Ланцеты» очень востребованы, пока они выпускаются серийно.

«Мы нацелены на то, чтобы кратно увеличить выпуск этой продукции. Понимаем, что необходимость в этих БПЛА будет очень значительная», — сказал Артяков.

Замглавы «Ростеха» добавил, что в течение лета производство некоторых типов боеприпасов увеличилось в 20-30 раз, по бронетехнике до 4-5 раз вырос объем производства.

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявлял, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Ланцет» уничтожили значительную часть артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой.

По его мнению, украинские артиллерийские системы в основном уничтожает не контрбатарейная борьба, а БПЛА «Ланцет», находящие и ликвидирующие цели.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.