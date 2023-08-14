Прилепин рассказал о задачах полка особого назначения Росгвардии

Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин в беседе с «Парламентской газетой» рассказал о задачах формирующегося полка особого назначения «Оплот» в составе Росгвардии, который будет состоять из ветеранов Донбасса и Сирии. По его словам, подразделение будет заниматься особыми поручениями: от разведки до диверсий в тылу противника.

«Так что ждем любых приказов. Как говорил мой, царствие небесное, погибший водитель, тоже росгвардеец из ополченцев, Саша «Злой» Шубин: «Сложные задачи выполняются немедленно, а невыполнимые — чуть позже», — сказал Прилепин.

Он подчеркнул, что подразделение будет укомплектовано всем необходимым, в том числе тяжелой техникой — колесными и гусеничными боевыми машинами.

В августе Прилепин получил звание подполковника Росгвардии и был назначен на должность заместителя командира полка «Оплот» по военно-политической работе.

Ранее Прилепина и его погибшего соратника Шубина наградили орденами Мужества.