Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Белоруссии Хрениным

Министр обороны России Сергей Шойгу на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» провел переговоры со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

В ходе встречи они обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран по линии Минобороны.

Также отмечается, что на форуме развернута экспозиция Белоруссии, которую посетил Шойгу.

Кроме того, министр обороны России заявил, что разрекламированная техника Запада в боевых условиях оказалась далеко не безупречной.

14 августа президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума «Армия-2023» заявил, что Москва предлагает своим партнерам широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов. По его словам, речь идет в том числе о новейших системах управления, разведки, высокоточном оружии и робототехнике.

До этого стало известно, что на форуме «Армия-2023» в подмосковной Кубинке покажут трофейную технику НАТО. Мероприятие пройдет с 14 по 20 августа.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.