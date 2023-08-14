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Более 80 иностранных компаний представили свои разработки на форуме «Армия-2023»

Путин заявил, что 82 иностранные фирмы стали участниками форума «Армия-2023»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на форуме «Армия-2023» свою продукцию представили 82 зарубежные компании. Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении к участникам мероприятия, которое опубликовано на официальном сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что в прошлом году в рамках форума своими разработками поделились всего 32 иностранные организации. Однако с того момента число зарубежных фирм, готовых участвовать в военно-технической выставке в парке «Патриот», увеличилось в 2,5 раза.

«Мы также рады, что все больше иностранных военно-промышленных компаний становятся участниками форума», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что со своей стороны Москва тоже готова предложить партнерам широкий выбор современных образцов оружия. Как он отметил, российские компании занимаются созданием практически всех видов и типов боевой техники, включая системы разведки и управления.

Международный форум «Армия-2023» проходит в период с 14 по 20 августа в подмосковном городе Кубинка. Организатором мероприятия выступает Министерство обороны РФ.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

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