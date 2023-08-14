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Минобороны РФ подтвердило, что средства ПВО уничтожили дроны ВСУ в Белгородской области

МО РФ: пресечены попытки атак украинских БПЛА по объектам на территории РФ

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Минобороны России сообщило, что сегодня днем украинские беспилотники самолетного типа пытались атаковать объекты на российской территории, все атаки были пресечены.

«14 августа около 12.15 мск и 12.45 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Там добавили, что российские системы противовоздушной обороны обнаружили БПЛА и уничтожили их над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили две воздушные цели в Белгородском районе. Он отметил, что пострадавших и разрушений в результате нападения нет.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Обстрелы Белгородской области
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