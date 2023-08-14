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Шойгу раскритиковал западную технику

Глава МО Шойгу назвал небезупречной в бою разрекламированную технику Запада

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что разрекламированная техника Запада в боевых условиях оказалась далеко не безупречной. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в этом можно убедиться на экспозиции трофейной техники в рамках выставки «Армия-2023».

Министр рассказал, что на мероприятии будут представлены военные разработки, созданные по гособоронзаказу, а также проекты, выполненные в инициативном порядке.

«Подчеркну, что многие из них уже внедряются в интересах войск, выполняющих задачи в специальной военной операции. В реальных условиях наше вооружение показывает свою надежность и эффективность», — подчеркнул Шойгу

В конце июля Шойгу сообщал, что потери Вооруженных сил Украины в течение месяца составили более 20,8 тыс. военных и более 2,2 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что «контрнаступление Украины не получается так, как оно задумывалось». По его оценкам, никаких успехов у Киева нет.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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Операция на Украине
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